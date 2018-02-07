В закон «О наградах Хабаровского края» внесут изменения

Перечень почетных званий Хабаровского края по профессиям будет дополнен почетными званиями «Народный артист Хабаровского края» и «Народный художник Хабаровского края». Соответствующий закон в первом чтении рассмотрели на своем очередном заседании члены постоянного комитета Законодательной Думы края по вопросам государственного устройства и местного самоуправления.

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«Установление этих почетных званий позволит повысить престиж и общественную значимость профессий в сфере культуры края, - отметила председатель комитета Татьяна Мовчан. - С принятием закона перечень расширится до 33 почетных званий края по профессиям».

Звание «Народный артист Хабаровского края» будет присуждаться российским артистам, балетмейстерам, дирижерам, драматургам, композиторам, режиссерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям, создавшим высокохудожественные образы, музыкальные произведения, концертные и цирковые программы, театральные и кинематографические роли и исполняющим их, которые внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, формирование молодого поколения артистов и получили широкое признание общественности и профессионального сообщества.

Звание «Народный художник Хабаровского края» – художникам, создавшим выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства, которые внесли выдающийся вклад в отечественную художественную культуру и получили широкое признание общественности и профессионального сообщества.

Законопроект рекомендован Думе к принятию в первом чтении.

Напомним, в устанавливающий региональную наградную систему закон «О наградах Хабаровского края», который действует с 2013 года, изменения вносились уже четыре раза. Первоначально в перечень входили только двадцать четыре почетных звания края по профессиям.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.