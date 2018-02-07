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В Хабаровском крае построят инновационный свиноводческий комплекс
По итогам поездки заместителя министра сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края по модернизации агропромышленного комплекса Вадима Домашенкина в Верхнебуреинский район принято решение о направлении предложения в Минвостокразвития России о расширении границ ТОСЭР "Комсомольск" на земельные участки, в границах которых реализуется проект ООО "Колос" .
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Предприятие собирается строить свиноводческий комплекс на 4000 голов с законченным циклом производства в селе Усть-Ургал.
Кроме того, администрацией Верхнебуреинского района совместно с АНО "Краевой сельскохозяйственный фонд" будет оказано организационное и методическое сопровождение по регистрации и организации деятельности муниципального центра кооперации.
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