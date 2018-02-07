В Хабаровски крае на базе Амурметалла может появиться индустриальный парк

В Харбине в присутствии вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству и взаимодействию в вопросах реализации проекта реорганизации производственных мощностей Металлургического комбината «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре.

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Документ подписали представители группы компаний «Торэкс», (Хабаровск), Таншаньской индустриальной Группы «Шуньли» (Таньшань), Инжиниринговой компании Китайской металлургической корпорации (Пекин),Гонконгской международной компании «Дэбан Гуандон», САР Гонконг.

Иностранные инвесторы также рассматривают возможность создания индустриального парка на основе комбината.

Планируется, что в ходе реализации проекта будут расширены производственные мощности и увеличены объемы производства, а также будет расширен ассортимент выпускаемой продукции.

Отметим, что инженеры из Китайской народной республики уже посетили комбинат – по их оценке, уровень надежности оборудования предприятия достаточно высок и позволит производить здесь 2,5 миллиона тонн продукции.

Напомним, сегодня полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находится с визитом в Харбине (КНР). Во время визита он встретился с Заместителем Премьера Государственного Совета КНР Ван Яном (являются сопредседателями Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики), а также провел ряд переговоров с представителями крупных китайских компаний.