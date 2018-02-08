Точки хабаровского роста: 11 «арбузов» на социалку

Центрам развития Хабаровского края выделят дополнительное финансирование на строительство объектов социальной инфраструктуры. В ближайшие три года сумма таких соцдопвливаний составит около 11,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам совещания, которое он провел 1 февраля в Хабаровске.

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"Всего на территории Хабаровского края сейчас сформировано пять центров развития - это агломерация Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванинско-Советско-гаванский транспортно-промышленный узел, Верхнебуреинский и Николаевский центры. В этих пяти центрах сейчас проживает 80% населения Хабаровского края, и здесь также сконцентрировано 80% всей экономической активности края. В них до 2025 года будет создано 36 тыс. новых рабочих мест», - открыл своим выступлением обсуждение в Доме официальных приемов правительства Хабаровского края заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Поручение подготовить комплексные планы развития дал дальневосточным регионам президент Владимир Путин по итогам заседания Госсовета, прошедшего в сентябре во Владивостоке. Основная задача, которую поставил президент, достигнуть таких показателей социального развития, которые были бы выше среднероссийского уровня. Напомним, что рабочую группу по подготовке к заседанию на Восточном экономическом форуме возглавлял губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Замглавы Минвостокразвития добавил, что Хабаровский край для выполнения плана заявил мероприятий и объектов общей стоимостью 17 млрд рублей. Министерством по развитию Дальнего Востока предлагается для включения в план мероприятий еще на 10,5 млрд рублей.

В свою очередь, полпред Трутнев обратил внимание собравшихся на то, что на сегодняшний день наблюдается отставание в вопросе выполнения поручения президента превысить среднероссийский уровень по всем социально-экономическим показателям в регионах Дальнего Востока. "Невозможно только построить предприятие. Необходимо создать условия для жизни людей рядом", - сказал он.

"Мы сегодня утвердили финансирование строительства социальных объектов на территории Хабаровского края на общую сумму более 11 млрд рублей. Это дополнительные деньги ко всем, что выделялись в рамках бюджета края и по различным программам", - сказал Трутнев уже по итогам совещания, работа которого была прервана и продолжена только после того, как представители федеральных министерств уточнили ряд показателей, «выполнили домашнее задание», как выразился полпред.

Федеральные средства пойдут на строительство противотуберкулезного диспансера и дворца единоборств в Хабаровске, центральной районной больницы в Николаевске-на-Амуре, плавательного бассейна в Чегдомыне, на переоснащение и модернизацию системы средних специальных учебных заведений и на многие другие объекты. Стройки будут профинансированы в ближайшие три года, добавил представитель президента.

В свою очередь, губернатор Вячеслав Шпорт сказал на итоговом пресс-подходе, что регион сейчас находится на среднем уровне по качеству жизни и предоставлению услуг. "Находиться в первой половине регионов РФ - такая задача стоит. И принятое сегодня решение по финансированию объектов социальной инфраструктуры этому способствует", - отметил глава региона.

Юрий Трутнев объяснил журналистам причину своего недовольства чиновниками, оно было связано с выполнением плана развития Комсомольска-на-Амуре. "У нас не очень получалось потому, что федеральные ведомства занимали позицию: денег нет, они не могут их перераспределить. Поэтому мы практически там 80% плана сегодня взяли и просто профинансировали за счет федеральной целевой программы развития Дальнего Востока", - сказал полпред.

"Основные пункты плана мы сегодня понимаем как финансировать и приступим к работе", - резюмировал он.

Долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре был разработан по поручению президента России Владимира Путина и подписан 18 апреля 2016 года. План состоит из двух разделов. Первый - 33 мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие города в период с 2016 по 2025 годы. Второй раздел - перечень из 27 объектов образования, здравоохранения, культуры и туризма, физической культуры, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры. Общая стоимость реализации - более 60 млрд рублей.

Сергей Мингазов

Дальневосточные пять с половиной

По словам Юрия Трутнева, финансирование "дальневосточных разделов" госпрограмм должно составлять не менее 5,5% от общего объема средств. "В них необходимо предусмотреть дофинансирование, которое нужно для того, чтобы преодолевать на Дальнем Востоке отставание. Сегодня немногие программы соответствуют этому уровню", - сказал он.

Он также сообщил, что обратится к президенту за "директивной командой всем министерствам и ведомствам правительства России" для решения вопросов с финансированием.

"У нас сегодня на территорию Дальнего Востока РФ приходится 26% прямых иностранных инвестиций от общего объема прямых общероссийских инвестиций. Это значит, что в целом инвестиционный климат уже совсем другой, чем четыре года назад", - сказал полпред, уточнив, что такое количество инвестиций приходится на население региона, составляющее всего 4,2% от населения страны.