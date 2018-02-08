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Хабаровский край: Тигры , клещи, налоги и смертельный папоротник
Эксперты уверены, что жителям Хабаровского края не пристало унывать: даже при диком ухудшении экономического кризиса спасут дикоросы - грибы, папоротник, ягоды. На эту экологически чистую продукцию всегда есть постоянный спрос, как внутри России, так и за рубежом.
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Сидючи в мягоньких столичных креслицах, эксперты и не догадываются, с какими смертельными опасностями могут сталкиваться сборщики дикоросов. В первую очередь, медведи. Некоторые топтыжки не прочь и человеческим мяском. И понять ведь можно. Косолапым ведь никто, как голодающим, благотворительные талоны на питание не выдаст, 10 тысяч на банковскую карту не переведет, как нищему духом.
А еще некоторые амурские тигры в тайге порой не только плотоядно посматривают на человека. Им еды в виде кабанов и косуль не хватает.
Осенью прошлого года в Бикинском районе мужчина пошел в тайгу за кедровыми шишками.. Молодой тигр напал на человека и нанес ему несовместимые с жизнью травмы.
Можно вспомнить и про клещей. Не все, конечно, эти насекомые энцефалитные, но попадаются. А у народа часть и на хлеб денег не хватает, не то, что на прививку от энцефалита. Да и медицинская страховка не предполагает этого заболевания.
Конечно, можно вспомнить и то, что самый страшный зверь – человек, который может убивать не для прокорма, а ради удовольствия. На Дальний Восток еще с царских времен всяких убийц ссылали. Да и не в чести с советских времен жизнь человеческая. Чего жалеть? Не куплено!
Конечно, и люди и сами не промах! И тайгу-кормилицу поджигают с маниакальной настойчивостью. «На то они и правила, чтоб нарушать!» - видимо, думают. А уж про дорожные правила и вспоминать смешно! Однако, это «смешно» может стать смертельным.
Такой случай был. Нижнеамурец в Николаевском районе собирал-собирал папоротник. Да что-то его спугнуло, побежал мужчина. То ли медведь померещился, то ли утюг дома забыл выключить.
Выбежал на трассу, и тут на тебе оказия - автофургон. А ведь говорили в первых классах, что перебегать дорогу опасно! Водитель, конечно, затормозил, но тщетно. Сборщик дикоросов мало того, что был сбит, еще и расплющен под автомобилем, который перевернулся при резком торможении.
Между тем, депутаты Госдумы решили, что россияне зарабатывают огромные деньги на сборе дикоросов, и все это не облагается налогом.
- Это огромный рынок, причем на три четверти теневой, - заявил Николай Николаев, глава Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Сборщики дикоросов не приносит никакого дохода бюджету. Если они захотят продать собранный урожай переработчикам, тогда надо будет оформиться предпринимателями, арендовать опушку леса на 10 лет и платить налог. Законопроект уже собираются рассматривать в марте.
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