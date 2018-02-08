Послевкусие: Пищеблоку хабаровской гимназии дали 30 суток

Ученики хабаровской гимназии №3 расходятся по другим учебным заведениям. В родную альма-матер они вернутся лишь спустя тридцать дней. Именно на этот срок Центральный районный суд Хабаровска приостановил работу пищеблока общеобразовательного учреждения.

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Кормить детей исключительно знаниями невозможно – натощак гранит науки плохо усваивается. Поэтому гимназистов срочно распределили по другим учебным заведениям.

- Есть решение суда, - сообщила начальник городского управления образования Ольга Тен, - и мы должны его исполнять. При этом мы не можем допустить такое длительное прерывание учебного процесса, поэтому с завтрашнего дня все 1600 гимназистов выйдут учиться в другие школы города. Родители всех учеников обязательно будут оповещены классными руководителями, где именно и в какую смену будут заниматься их дети все эти тридцать дней.

Уже известно, что начиная со среды ученики начальной школы будут обучаться в одном из зданий своей гимназии по адресу ул. Шабадина, 12. Старшеклассники (с девятого по одиннадцатый класс) - в другом помещении, на улице Карла Маркса, 63. Все остальные классы временно распределены в лицей «Ступени» по улице Красина, 7 и гимназию № 6 – улица Ленинградская, 79. Учащиеся первых и выпускных классов, как и положено, будут заниматься с первой смены, остальные – временно со второй.

- Управление образования считает, что суд приостановил работу пищеблока гимназии №3 на слишком долгий срок, - сообщила нам Ольга Тен. – И в нем, и в учебных помещениях давно уже все приведено в соответствие. Пострадавшие от вспышки кишечной инфекции ученики и учителя выздоровели. Мы намерены обратиться в суд, чтобы обжаловать постановление и добиться сокращения сроков остановки работы пищеблока. И, что самое важное, восстановить нормальный учебный процесс в гимназии №3.

С конца января гимназия №3 имени М.Ф. Панькова была закрыта из-за масштабных мер по дезинфекции пищеблока, всех учебных и служебных помещений. Поводом для этого послужила вспышка кишечной инфекции, жертвами которой в общей сложности стали 122 человека - не только ученики, но и их наставники.