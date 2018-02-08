Денежный аист: Молодым хабаровским семьям пора вооружаться гороскопом и секундомером

Родителям малышей, которые появятся на свет 20 октября этого года, за новорожденного единовременно выплатят до 50 тысяч рублей. Такое решение, направленное на поддержку семей, принято губернатором Вячеславом Шпортом в связи с празднованием 80-летия Хабаровского края.

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- Традиция поощрять семьи за рождение детей в День края зародилась в прошлом году. Это решение стало по-настоящему знаковым, ведь Хабаровский край – регион достижений, - сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт. - В спорте, промышленности, образовании и многом другом. Преображаются улицы, строятся дороги, новое жилье и промышленные объекты. За последние годы мы добились многого, продолжая двигаться вперед.

Чтобы завести ребенка, конечно, не обязательно оглядываться на даты. Тем более сейчас осуществляют денежные выплаты, в том числе и за первенцев. По сообщению пресс-службы правительства края, на их воспитание из средств материнского капитала родителям ежемесячно положено 13386 рублей. Вплоть до достижения ребенком полуторагодовалого возраста. Такой мерой поддержки в нынешнем году уже воспользовались мамы и папы 23 первенцев. На выплату средств за второго ребенка заявление подали 14 семей.

По словам первого замминистра социальной защиты населения края Светланы Петуховой, в январе в крае на свет появились 168 первенцев. У родителей ещё есть время подать документы на выплату. Их можно направить по почте в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в любой из филиалов МФЦ, расположенных на территории края.

Информационную работу в родильных домах проводят сотрудники Пенсионного фонда. Кроме того, в женских консультациях размещены специальные памятки.

Напомним, пособия за рождение первого либо второго ребенка – новая мера поддержки, о которой в конце прошлого года объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства призвал регионы к демографической перезагрузке.

Андрей Канев