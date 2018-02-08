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Смертельная поездка: У хабаровчанина в автобусе остановилось сердце
В Хабаровске мужчине резко почувствовал себя плохо в автобусе № 24 на остановке «Рынок». Граждане вызвали Скорую помощь, но приезду медиков мужчина уже был мертв.
По предварительной версии, у него наступила коронарная смерть, иначе говоря, резкая остановка сердца, - пояснил врач.
Точная причина летального исхода хабаровчанина станет известна только после вскрытия, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
Напомним, что в Хабаровске весной ожидается подорожание проезда на общественном транспорте. Вместо 25 рублей будем платить 30. А виной этому – увеличение затрат на обслуживание, в том числе скачек цен на топливо.
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