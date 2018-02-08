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В Хабаровске потушили загоревшуюся 12-тонную цистерну с битумом
В Хабаровске огнеборцы доблестно потушили пожар на территории бывшего завода имени Кирова. Огромная цистерна с неизвестным содержимым вспыхнула ярким пламенем. На ликвидацию возгорания оперативно выехали пять пожарных машин.
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Под воздействием температуры жидкость, находящуюся внутри бочки, начало распирать — цистерна лопнула по швам, из дыр появились языки пламени, которые обильно заливают огнетушащим средством. пожарные.
Густой черный дым было видно издалека, он тянулся на два километра . Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Предположительно, в цистерне мог находиться битум. Причины возгорания 12-тонной емкости пока неизвестны.
По факту пожара сотрудники государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку и установят причину возгорания и виновного.
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