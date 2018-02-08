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В Хабаровском общественном транспорте активизировались карманники
В Хабаровске излюбленными местами для карманников зимой -становятся общественный транспорт и торговые центры. Стражи правопорядка рекомендуют не держать свои гаджеты, кошельки и другие ценные вещи во внешних карманах верхней одежды.
Две хабаровчанки стали жертвами пока карманников, орудующих в общественном транспорте. У 36-летней женщины в автобусе маршрута № 35 из кармана куртки похитили телефон «Хайвей». Пропажу имущества потерпевшая заметила, когда вышла из общественного транспорта на остановке «Большая». Она тут же обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.
Еще одна женщина лишилась своего сотового телефона в автобусе того же маршрута. В районе автовокзала она обнаружила пропажу и забила тревогу. Ущерб гражданка оценила почти в 17 тысяч рублей.
К сожалению, разыскать злоумышленника по горячим следам не удалось.
По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Проводится расследование
Полицейские рекомендуют жителям краевой столицы не демонстрировать телефоны, кошельки с деньгами и прочие ценности, которые вызывают особенный интерес у окружающих; обращать внимание на рядом стоящих людей; не оставлять без присмотра свои личные вещи, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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