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В Хабаровске идет суд по делу об убийстве чемпиона мира и Европы
Хабаровский краевой суд сегодня приступит к рассмотрению дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Судебное заседание по делу начнется в 10:30 (03:30 мск) в четверг, 8 февраля. Как сообщил адвокат Аллахверанова Константин Лысенко, заседания также состоятся 13, 20, 27 февраля и 5 марта.
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Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, на первом заседании суда заявил, что дрался, но не совершал убийство.
На скамье подсудимых - Анар Аллахверанов. Молодой человек, который несколько лет занимался боевыми искусствами. 20 августа 2017 года на улице в центре Хабаровска между ним и другим спортсменом - Андреем Драчевым произошла драка.
Как показала экспертиза, чемпион мира по пауэрлифтингу погиб от ударов, которые получил, находясь в беспомощном состоянии, когда уже лежал на земле. Как считают следователи, подсудимый понимал, что убивает человека, и обвинили его по уголовной статье, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного. Интересы Анара наняты представлять сразу три защитника.
На прошедщем заседании суда обвинение представило новые доказательства. Защита попросила перерыв для подготовки контраргументов. Разбирательство скандальной истории затянулось на несколько часов.
Суд продлил меру пресечения Аллахверанову сроком на шесть месяцев.
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