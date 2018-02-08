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В Хабаровском крае черный вдовец по пьяни зарезал сожительницу
В селе Владимировка района имени Полины Осипенко Хабаровского края 55-летний мужчина вместе со своей сожительницей отдыхали, скрашивали досуг водочкой. Пили, маленько закусывали , чем Бог дал, изредка перекидывались словами.
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Как немного напились, мужчина стал вспоминать бывших хахалей своей дамы, ревновать к ним стал, забыв, что ночью кошки все серые, и на дворе у соседа всегда курица индюшкой кажется. Понятно дело, что поругались, в пылу диспута мужчина ударил ножом в ногу женщине. Из раны хлынула кровь. Мужчина, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, посоветовал женщине не сообщать о произошедшем ни врачам, ни сотрудникам полиции. Он перевязал рану, сожители продолжили распивать спиртные напитки.
41-летняя потерпевшая легла спать. Через некоторое время мужчина обнаружил, что она мертва. По предварительным данным, причиной смерти могла стать обильная кровопотеря.
Стоит отметить, что ранее мужчина уже был судим за причинение смертельной травмы своей бывшей жене.
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