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Крепкие мужские руки: В Хабаровске комсомольчанин кинул 80-летнюю старушку
В Хабаровск приехал житель Комсомольска-на-Амуре и попросился на постой к 80-летней старушке. Оплачивал жилье посильно помощью по хозяйству. Мужик, однако! Бабушке была и рада, что в доме завелся хозяин.
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Долго это не продолжалось. На второй день мужчина вызвался помочь оплатить пенсионерке коммунальные платежи в почтовом отделении. Получил от нее 8 тысяч рублей, но на почту не пошел, предъявив женщине квитанции с липовыми подписями работников почты, объяснив это отключением света на почте.
Понятно, что все это вскрылось, бабушка написала заявление в полицию. Уголовное дело проку4ратура направила в суд для рассмотрения по существу.
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