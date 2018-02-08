В Хабаровском крае господдержку получили около 200 проектов ТОС

В Хабаровском крае успешно развиваются территориальные общественные самоуправления. За последние два года профинансировано 182 проекта граждан на общую сумму более 36 млн руб. Вопросы реализации инициатив населения на местах рассмотрели во время первого муниципального этапа V Гражданского форума, который проходит 7-8 февраля в Комсомольске-на-Амуре.

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В рамках одной из площадок эксперты и общественники обсудили развитие системы поддержки деятельности ТОС. Активистов интересовали особенности формирования проектов для участия в конкурсах на получение грантов из краевого бюджета, причины и способы устранения основных ошибок при составлении заявки.

Кроме того, участники форума посетили реализованные проекты территориальных общественных самоуправлений в Комсомольске-на-Амуре. К примеру, ТОС «Ручеёк» на средства краевого гранта в размере двухсот тысяч рублей на проспекте Ленина, 76/2 благоустроили дворовую территорию и установили спортивные тренажеры для жителей дома. Активисты ТОС «Привокзальный» в рамках проекта «Двор настоящих хозяев» организовали территорию отдыха для населения, установив специализированные ограждения и лавочки.

«Территориальные общественные самоуправления - реально работающая форма организации граждан. Сегодня мы видим, что с каждым годом появляется все больше интересных проектов жителей районов края. Правительство региона готово поддерживать инициативы граждан на местах», - отметил министр внутренней политики и информации края Сергей Комаров.

Он добавил, что в конце января завершился приём заявлений на участие в первом конкурсе грантов на реализацию проектов ТОС в 2018 году. Всего на рассмотрение конкурсной комиссией поступило 224 заявки. В основном, инициативы граждан направлены на строительство и благоустройство детских площадок, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников и восстановление скверов, организацию различных мероприятий и другое. На поддержку проектов в первом этапе предусмотрено 25 млн руб. Победителей определят в первой декаде марта.

На сегодняшний день в Хабаровском крае создано 326 ТОС. Самыми активными остаются Хабаровский, Комсомольский, Ванинский и имени Лазо районы.

Напомним, Владимир Путин назвал территориальное общественное самоуправление - одной из приоритетных форм участия граждан в решении вопросов местного значения. «Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития», - отмечает Президент РФ.