В Хабаровском крае заповеднику подогнали сани для сохранения тигров

В Хабаровском крае доставлены нарты для снегоходов в национальный парк «Анюйский», закупленные холдингом «Тигрус» - постоянным и надежным партнером нацпарка в деле сохранения популяции амурского тигра. В «Анюйском» сегодня не менее не двадцати хищников, а при организации нацпарка 10 лет назад их было не более 5-7 особей.

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Теперь доставлять корм для копытных - основного пропитания амурского тигра, на подкормочные площадки, станет проще. Сани обеспечивают хорошее скольжение. С помощью таких нарт можно успешно двигаться как по льду, так и по снегу.





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