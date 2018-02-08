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В Хабаровске посреди зимы затопило частные дома
В Хабаровске произошло уникальное явление. В крепкий февральский морозец затопило частные подворья на улицах Промывочная, Пропарочная Заозерная и в переулках Бородинский и Нагорный.
Малые речки и ручьи в городе промерзли до дна и перестали собирать городские сливы, сообщает, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Хабаровские вести».
- Сильно пострадали дома – соседи речки Правая Березовая. Например, на Промывочной произошла авария на сетях, принадлежащих индивидуальному предпринимателю, ему выдано предостережение», – рассказала в администрации Хабаровска.
Жителей частных домов в переулке Нагорном затопила вода из села Ильинка.
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