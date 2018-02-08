В Хабаровском крае на Единый госэкзамен в этом году зарегистрировались более 6500 человек

В Хабаровском крае завершился прием заявлений на сдачу Единого государственного экзамена. В этом году его пройдут более 6500 человек, 142 из них досрочно.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, от учащихся и их родителей было принято 6522 заявлений. В числе зарегистрировавшихся 5662 выпускника текущего учебного года, 654 выпускника прошлых лет, 27 обучающихся в организациях СПО, 6 человек, не прошедших ГИА в прошлые годы, и два десятиклассника, решивших сдать ЕГЭ по географии в этом году.

«Как и в прошлые годы среди предметов по выбору лидирует обществознание, его выбрали 60,3% зарегистрировавшихся на экзамен. На втором месте – физика (25,9%), на третьем – история (24,4%). Наименее популярными предметами в этом году стали география (3,1%), французский (0,08%) и немецкий (0,05%) языки», - рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки края Екатерина Кошельникова.

Досрочная сдача ЕГЭ-2018 пройдет в регионе с 21 марта по 11 апреля. Основной этап начнется 28 мая – школьники напишут тесты по географии, информатике и ИКТ. Дополнительный период сдачи экзаменов запланирован на начало сентября.

Всю интересующую информацию о проведении госэкзаменов можно получить по телефону «горячей линии» Минобрнауки края (4212) 67-76-88 или 8-909-824-76-88 с 9:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных дней, а также на сайте ведомства.