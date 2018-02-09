Хабаровский край: Министра - на нары

Андрей Попов, будучи министром строительства Хабаровского края, притом, что в жилье нуждалось трое граждан, единолично принял решение о строительстве за счет регионального бюджета жилых домов для детей-сирот в селе Мирное Хабаровского района.

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Г-н Попов неправомерно заключил государственные контракты со строительной фирмой ООО "Капитель" и не организовал контроль со за ходом строительства, не проводил претензионную работу из-за нарушения «Капителью» сроков исполнения контрактов и фактическим невыполнением оплаченных работ.

В итоге и дети сироты не получили бесплатное жилье, и 650 миллионов рублей из краевого бюджета было израсходовано впустую.

Суд приговорил Андрея Повова к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и лишил его на два года занимать руководящие должности в органах местного самоуправления.

Стоит напомнить, Константин Шабалин, генеральный директор ООО «Капитель» и , ООО ПСК «Востокинвестстрой» , растратил перечисленные ему региональным министерством строительства денежные средства на общую сумму свыше 50 миллионов рублей.

Шабалин от имени ООО ПСК «Востокинвестстрой» заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор купли-продажи специальной техники. После чего предоставил в налоговую инспекцию декларацию с фиктивными сведениями о подлежащей возмещению сумме НДС. В результате получил более 1,3 миллиона рублей бюджетных средств, похитив имущество в особо крупном размере.

Суд приговорил бывшего руководителя строительных организаций к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Стоит отметить, застройщик завершил строительство первой очереди жилого дома и передал в собственность Хабаровского края свыше 50 квартир для детей-сирот. Те дома, которые удалось ввести в эксплуатацию, были проблемными. Так, сирот в Твердохлебово собирались оставить без удобств. Этот факт "всплыл" во время прокурорской проверки исполнения законодательства при строительстве жилья в селе Мирное. Продукты жизнедеятельности сирот могли изливаться «в чисто поле». К счастью, это недостаток вроде бы как исправили.