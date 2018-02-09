Хабаровчанка по пьяни убила сожителя чайником

В Железнодорожном районном суде начинается процесс над 30-летней хабаровчанкой, которая металлическим чайником проломила голову своему сожителю.

То, что милые бранятся - только тешатся, почти норма, потому как, даже символ мира и чистоты – голуби заклевывают друг друга и гадят на головы горожан и памятники. Понятно, что мужчины порой тешатся при помощи кулаков и ног, в то время, как хабаровчанки чаще прибегают при помощи подручных средств.

Скалка – символ женско-кухонной агрессии, пожалуй, сегодня большей частью фигурирует в карикатурах и анекдотах. Топ-парады убийств, конечно, возглавляет нож. «О сколько их упало в эту бездну», - писала Марина Цветаева.

Конечно, в пылу страсти, дамочки могут схватить и что-нибудь поувесистее. Допустим, чугунную сковородку, и садануть со всей силы по голове любимого мужа. Но, как правило, сковородки под рукой не хранят.

Одна хабаровчанка, поссорившись во время пьянки с мужем, в качестве главного довода в семейном диспуте, схватила плиты чайник и со всей женской слабой силы ударила супруга по голове.

Начиналось все это довольно романтично. Познакомилась пара в продуктовом магазине, где женщина работала продавщицей. Вскоре они начали жить вместе, - «свили гнездо» в доме у родителей мужчины на улице Крымская. Дамочка быстро освоилась, стала водить своих друзей. 45-летний хабаровчанин лишился работы и стал выпивать в этой компании. Когда уволили и женщину, пили ежедневно.

В октябре прошлого года мужчина решил позвонить подруге детства. Женщина разозлилась, схватила чайник и дважды ударила хабаровчанина по голове с такой силой, что проломился череп.

Мужчина был сильно пьяный, а таким и море по колено, значения травме он не придал. Проводив гостей, пара легла спать.

На следующий день, пьянка продолжалась. Мужчине в какой-то момент стало плохо. Вызвали Скорую помощь, которая доставила его в больницу. Там он и умер от черепно-мозговой травмы.

Женщина, мать троих детей, лишенная на них прав и судимая за неуплату алиментов, узнав о смерти сожителя, почти месяц скрывалась у друзей. Когда ее, пьяненькую, задержали, горожанка заявила, что это была самооборона, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека, обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы. Возможно, что она будет соседкам по нарам 15 лет рассказывать, какие мужчины козлы. Конечно, коллеги по полу будут ей поддакивать. А как же иначе?