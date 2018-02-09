В Комсомольске-на-Амуре на крыше рынка обнаружили труп

В Комсомольске-на-Амуре на проспекте Интернациональный в обеденное время сотрудники рынка «Океан» услышали странный грохот, шедший со стороны крыши пристройки. Там располагаются торговые точки и бытовые помещения.

Когда работники рынка забрались на крышу, обнаружили тело молодого мужчины. Погибшего комсомольчанина рыночные работники рынка знали, он подрабатывал на рынке и иногда выпивал.

Пока неизвестно - или он случайно выпал, или специально шагнул из окна квартиры на 9-м этаже, где проживал вместе с сожительницей, - сообщает , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity