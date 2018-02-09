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В Комсомольске-на-Амуре на крыше рынка обнаружили труп
В Комсомольске-на-Амуре на проспекте Интернациональный в обеденное время сотрудники рынка «Океан» услышали странный грохот, шедший со стороны крыши пристройки. Там располагаются торговые точки и бытовые помещения.
Когда работники рынка забрались на крышу, обнаружили тело молодого мужчины. Погибшего комсомольчанина рыночные работники рынка знали, он подрабатывал на рынке и иногда выпивал.
Пока неизвестно - или он случайно выпал, или специально шагнул из окна квартиры на 9-м этаже, где проживал вместе с сожительницей, - сообщает , - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity
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