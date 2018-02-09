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Остров Большой Уссурийский – Шантары: В Хабаровском крае план выполняется на 100%
Олег Сафонов, руководитель Ростуризма, отметил, что Хабаровский край, один из немногих субъектов Российской Федерации, где на проект «Остров Большой Уссурийский – Шантары» были освоены федеральные средства на 100%. В прошлом году федеральные средства в размере были потрачены на строительные работы Набережной стадиона Ленина в Хабаровске
Проект «Остров Большой Уссурийский – Шантары» реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма». Ключевым объектом кластера является городская набережная. Завершились работы по строительству гостиниц, фитнес-центра и реконструкция уникального бассейна под открытым небом – таких объектов в стране всего три – в Москве, Самаре и Хабаровске.
Напомним, что туристско-рекреационный кластер «Остров Большой Уссурийский – Шантары» был включен в федеральную программу по развитию туризма в 2014 году. Общий объем инвестиций в этот проект до 2020 года оценивается в 2,7 млрд рублей. Деньги выделяются из федеральной и краевой казны, а также из внебюджетных источников.
Основой развития туристско-рекреационного кластера "Большой Уссурийский остров - Шантары" должны стать круизы по Амуру. Создаваемый кластер охватит прибрежную зону реки Амур от Хабаровска с Большим Уссурийским островом до Николаевска-на-Амуре с последующим включением Татарского пролива и зоны Шантарских островов. Проектом определено 3 базовых опорных пункта: остров Большой Уссурийский, Хабаровск, Николаевск-на-Амуре, четыре основных остановочных пункта - село Сикачи-Алян, село Троицкое, город Комсомольск- на-Амуре, село Богородское и пять дополнительных - туристический комплекс "Заимка", туристско-рекреационная зона "Воронеж", Малмыж, село Ачан, озеро Болонь, город Амурск, село Булава.
По расчетам краевых властей, проект может быть полностью реализован к 2026 году. Кластер должен увеличить въездной турпоток до 84,5 тысячи в год. По данным на конец 2016 года, в проекты в рамках кластера уже было привлечено около 1,9 млрд рублей частных инвестиций.
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