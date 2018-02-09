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Хабаровский край: Мох, бабочки и комары
В Хабаровском крае ученые открыли на заповедных территориях более 20 новых региона, страны и даже мира видов.
В урочище реки Ханкука Комсомольского заповедника «Заповедного Приамурья» открыт новый вид насекомых – зимний бескрылый комар из семейства Limoniidae. Этих комаров немного. Они зимой выползают на снег для размножения. В этот период они не едят, а точнее сосут кровь, а их личинки питаются разложившимися растительными отходами. Личинки селятся внутри трухлявых пней и полусгнивших деревьев.
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Род Chionea , к которым относится зимний бескрылый комар, в фауне России известен по 5 видам, из которых для Дальнего Востока указано лишь 3.
Яркой находкой прошлого лета среди прочих стала бабочка Zanclognatha Lui. Ранее считалось, что эта бабочка из семейства совок обитает только в Южной и Северной Корее и в Китае.
В Хабаровском крае специалисты ФГБУ «Заповедное Приамурье» и ИВЭП ДВО РАН исследуя растительный покров пойменных поверхностей озера Болонь в междуречье рек Симми и Сельгон обнаружили неизвестный для флоры материковой России вид листостебельного мха. В настоящее время решается вопрос о включении этого вида в Красную книгу стран
По данным Амурского филиала WWF России, площадь особых охраняемых зон в Амурском экорегионе, куда входят Приморье, Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, а также Забайкалье, занимает 12% от всей площади региона - это свыше 15 млн га. К этим территориям в ближайшей перспективе добавятся и новые. В их числе, заказник "Арсеньевский" в Хабаровском крае. В регионе до 2020 года запланировано создание шесть водно-болотных угодий - "Залив Счастья" в Николаевском районе, "Залив Константина, "Залив Тугурский" , "Залив Николая" "Залив Ульбанский" в Тугуро-Чумиканском муниципальном районе.
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