Собачьи войны: Отравления по графику?

В Хабаровске неизвестные рассыпали отраву для собак - на Пятой площадке, в поселке им. Горького, в Северном районе, на «Амуркабеле», в районе кирпичного завода и остановки «Памятник партизанам». В страшных мучениях погибли три собаки, которые утром бегали и играли во дворе дома по ул. Карла Маркса.

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«Получен официальный ответ из Полиции: собак травили противотуберкулезным препаратом. Дома, где в дворах был разбросан яд, стояли в графике отлова собак на сайте администрации Хабаровска», - пишут зоозащитники в социальной сети

Между тем, Администрация Хабаровска нашла организацию, которая займется отловом и содержанием безнадзорных животных. Победило в аукционе МУП «Спецкомбинат». Муниципальная компания стала единственным претендентом. За год из бюджета города на эти цели потратят больше двух миллионов рублей.

— В первую очередь отлов собак будет осуществляться там, где были зафиксированы нападения на людей. Кроме того, осмотрим территории возле школ и детских садов. После этого будем работать в других частях города, — прокомментировал Виталий Коростелев, главный инженер МУП «Спецкомбинат».

За год в Хабаровске планируется отловить 1 200 собак. Всех их отправят в специально оборудованное помещение, где животных ждет ряд процедур.

— Уже на месте собакам дадут препараты от глистов, сделают укол от бешенства. Спустя десять дней специалисты посмотрят на состояние животных. Если все хорошо, то их отпустят на свободу, — отметил Виталий Коростелев.

В случае если животное по-прежнему проявляет агрессию и опасно для окружающих людей, его ждет процедура эвтаназии. Решение об этом примут ветеринары.

Однко, вряд ди это остановит некоторых деятелей разбрасывать отраву на улицах, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.

Чтобы обезопасить своего питомца, нужно обязательно выгуливать его на поводке и тщательно следить, чтобы животные ничего не подбирали с земли. Если вы увидели на улице подозрительную машину или людей, которые ранним утром или поздним вечером раскладывают пищевые приманки, обязательно сделайте фото или видео и срочно звоните в зоозащитные организации.

Большинство отравленных собак можно спасти, если оперативно вколоть собаке препарат B6 из расчета 3 мл на 1 кг веса и срочно отвезти в ветеринарную клинику. Если отравили крысиным ядом, B6 не поможет, нужен К1, довольно редкий в наше время препарат. Достать можно через больницы или заказать в Москве на аптечных сайтах.

«Звоните, если вдруг случилась беда: 8-984-174-36-61, 8-962-223-26-63. Вам окажут первую информационную помощь, помогут договориться с клиникой», - советуют зоозащитники.