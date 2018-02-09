Хабаровск на «Золотой Маске»: Детство и Бесконечный апрель

Спектакль Хабаровского краевого театра драмы «Бесконечный апрель» режиссера Евгении Багинской откроет внеконкурсную программу российского театрального фестиваля «Золотая маска». В основную программу фестиваля попал спектакль Хабаровского ТЮЗа. Постановка «Детство» по произведению Льва Николаевича Толстого заявлена сразу в четырёх номинациях: «Спектакль малой формы», «Работа режиссёра» (Константин Кучикин), «Мужская роль» (Виталий Фёдоров) и «Работа художника» (Катерина Андреева и Павел Оглуздин).

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Оксана Ефременко, театральный критик, преподаватель Новосибирского театрального института, кандидат культурологи, считает, что в Хабаровске есть потенциал для роста. В городе – открытый зритель, который ждет предложений от театра. Возможно, не только классических и стандартных пьес, не только из коммерческого репертуара. Продвинутая молодежь ходит в кафе и рестораны, по идее она должна захотеть прийти в театр.

- Я слежу давно за ТЮЗом, - поделилась Оксана Ефременко. - Он выезжает на фестивали – и на «Новосибирский транзит», и на «Золотую маску». Меня радуют артисты, например, Виталий Федоров, который, на мой взгляд, становится лидером молодой части труппы. «Детство» - очень любопытный спектакль. Мне нравится, как там работают с пространством, с драматургией. ТЮЗ идет в ногу со временем. Что касается Хабаровского театра драмы, то здесь началась какая-то интересная новая репертуарная история. Это видно по спектаклю «Бесконечный апрель», где была поставлена сложная задача перед артистами. Они существуют в довольно аскетичном, немелодраматическом рисунке и практически все делают это хорошо. Благодаря документальности, отстраненности выстраивается история нескольких поколений. Это меня заинтересовало, спектакль понравился. «Лаборатория» – еще один шаг в сторону современного, актуального театра, который до самых последних точек рассказывает о современном человеке.

По словам кандидата искусствоведения Павла Руднева, театрального критика, помощника художественного руководителя МХАТ им. А.П. Чехова, преподавателя ГИТИСа, Хабаровск, благодаря Театру Юного Зрителя, держит театральное лидерство на обширной территории нашей страны - от Красноярска до Тихого океана.

Летом прошлого года эксперты Национальной театральной премии «Золотая маска - 2018» посмотрели тюзовский спектакль «Детство» по произведению Льва Толстого. Итог - спектакль заявлен в номинациях: «Драма / спектакль малой формы», «Драма / работа режиссера» (Константин Кучикин), «Драма / Лучшая мужская роль» (Виталий Федоров), «Драма / Работа художника» (Катерина Андреева, Павел Оглуздин).

Этот спектакль о детстве - очень взрослый и правдивый той нежностью, с которой мы вспоминаем маму. Он чем-то напоминает мультипликационный фильм "Сказка сказок" Юрия Норштейна. Все действо пронизано какой-то невероятной грустью. Он похож на карточный домик, неторопливо и скрупулезно выстраиваемый режиссером и актерами, который в финале рушится, оставляя одинокими и актеров, и зрителей.

Тяжеловесный толстовский текст в спектакле невероятно легок и органичен. "Что для нас проза Толстого? Молитва!" - сказала Евгения Колтунова.

Кстати, в прошлом году художественному руководителю хабаровского ТЮЗа Константину Кучикину вручили диплом лауреата премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства в номинации "Лучшая режиссёрская работа года" за спектакль "Детство".

Постановка Хабаровского краевого театра драмы «Бесконечный апрель» повествует о памяти прошлого, без которого настоящее теряет смысл. Эти апрели казались бесконечными, а точнее, круговерть воспоминаний умирающего главного героя. В последние секунды жизни он вспоминает апрель 20-х, Петроград, маленького мальчика Веню с мамой. Апрель 30-х, Ленинград, Веня-школьник. Апрель 1942-го, Веня в осажденном городе. Жизнь четырех поколений глазами старика, времена, эпохи, пространство. Не так ли в послесмертии рисуют ад?

С одной стороны, минимализм – в декорациях, в игре, где порой актеры просто читают текст, как в радиоспектакле, с другой - довольно современное шоу с хромакеем: во время спектакля, когда действо переносится в зеленую выгородку, на экране, над сценой, актеры были в нарисованной квартире.

В сцены из прошлого - предсмертные видения главного героя спектакля, 98-летнего Вени, умирающего от рака, врываются сцены из настоящего. Дочь, продающая квартиру с пока еще живом отцом - «все равно вот-вот умрет, люди смертны. А квартирку надо!». Внучка, после смерти деда устраивающая вечеринку в стиле «совок» в этой самой квартире. И все жизни – и старшего, и среднего и молодого поколения - казались никчемными, пустенькими.

Режиссеру Евгении Богинской удалось, почти бесстрастно препарируя ткань пьесы, найти ту грань, когда не даются ответы, а дается воля зрителям самим решать, где добро, где зло. «Надо подумать!» - говорили зрители после того, как пять минут бисировали артистам. Спектакль-то получился очень личным, интимным и честным. А всякая правда не бывает сладкой, в отличие от лжи. И если юные хабаровчане просто радовались хорошему спектаклю, то более взрослые были задумчивы: все это действо шло поперек эгоистично-трусливому желанию идеализировать прошлое. Все честно и тактично. Не суд ведь, а просто спектакль.

- Это спектакль о памяти. Я благодарна своему дедушке за то, что я появилась. Я помню его, и хотелось бы еще дальше заглянуть, Но в какой-то момент прерывается нить. В России очень сложно найти концы, откуда мы родом. Три-четыре поколения – еще ладно, а дальше очень тяжело найти информацию о предках. Нет записей в архивах, - рассказала Евгения Богинская. – Автор пьесы Ярослава Пулинович, она чуть моложе меня. Ей еще тридцать не исполнилось. Видимо, она уже готова к осмыслению прошлого. Художник, как правило, быстрее взрослеет, чем его сверстники. У нее текст очень приятный, человечный, герои объемные. Текст не нужно перекраивать, вымарывать. Я немного от себя добавила несколько текстов, своих, болевых.

Спектакль «Бесконечный апрель» - пожалуй, по-настоящему первая удача Театра драмы за долгие годы. Вряд ли он оставит равнодушным, вряд ли зрители, попавшие на него даже совершенно случайно, не будут долго бисировать.