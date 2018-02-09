В Хабаровском крае пройдет VII зимний фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых»

Сильнейшие команды Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов примут участие в седьмом зимнем спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых». Соревнования будут проходить 17 и 18 февраля. Участвуют трудовые коллективы и семьи (мама, папа и ребенок до 14 лет).

Программа фестиваля:

17 февраля

Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (с.Воронежское – 2):

11.00 Торжественный парад открытия

Семейные старты:

11.30 – лыжная эстафета

12.30 – гигантский прыжок

Коллективы:

12.30 – лыжная эстафета

Горнолыжный центр «Спартак» 25 км. Владивостокского шоссе:

Коллективы

10.00 – горные лыжи

10.00 – сноуборд

Краевой центр хоккея (ул. П. Морозова, 30):

Коллективы

10.00 – мини-хоккей с мячом

18 февраля

Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (с. Воронежское – 2):

Коллективы:

10.00 – лыжные гонки

Краевой центр хоккея (ул. П. Морозова, 30):

Коллективы:

10.00 – мини-хоккей с мячом, финал

Семейные старты

10.00 – эстафета «Хоккей»

11.00 – фигурное катание

12.00 – метание снежков

15.00 Церемония закрытия фестиваля

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