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В Хабаровском крае пройдет VII зимний фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых»
Сильнейшие команды Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов примут участие в седьмом зимнем спортивном фестивале «Азарт. Здоровье. Отдых». Соревнования будут проходить 17 и 18 февраля. Участвуют трудовые коллективы и семьи (мама, папа и ребенок до 14 лет).
Программа фестиваля:
17 февраля
Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (с.Воронежское – 2):
11.00 Торжественный парад открытия
Семейные старты:
11.30 – лыжная эстафета
12.30 – гигантский прыжок
Коллективы:
12.30 – лыжная эстафета
Горнолыжный центр «Спартак» 25 км. Владивостокского шоссе:
Коллективы
10.00 – горные лыжи
10.00 – сноуборд
Краевой центр хоккея (ул. П. Морозова, 30):
Коллективы
10.00 – мини-хоккей с мячом
18 февраля
Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (с. Воронежское – 2):
Коллективы:
10.00 – лыжные гонки
Краевой центр хоккея (ул. П. Морозова, 30):
Коллективы:
10.00 – мини-хоккей с мячом, финал
Семейные старты
10.00 – эстафета «Хоккей»
11.00 – фигурное катание
12.00 – метание снежков
15.00 Церемония закрытия фестиваля
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