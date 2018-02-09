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В Комсомольске-на-Амуре в 2017 году построили 68% от запланированного жилья
В Комсомольске-на-Амуре прошло заседание коллегии при главе администрации, в ходе которой был рассмотрен вопрос об обеспечении горожан жильем. Согласно данным, приведенным докладчиками, в 2017 году в Комсомольске-на-Амуре планировалось ввести в эксплуатацию 28 тыс. кв. метров жилья. Фактически же было введено 19,1 тыс. кв. метров, что составило 68,2 % от запланированного.
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Между тем, по мнению специалистов, объемы жилищного строительства в «городе президентского внимания» отстают от растущих потребностей. В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре реализуется долгосрочный план социально-экономического развития города, результатом которого станет появление новых предприятий, и, как следствие, привлечение большого числа специалистов, в том числе из других регионов России.
Одним из вариантов решения проблемы в администрации Комсомольска-на-Амуре видят в строительстве жилья социального использования в наёмных домах. Уже определена территория и выполнены проектные проработки по размещению 6-ти пятиэтажных таких домов в границах улиц Пионерская – Комсомольская – Летчиков - Красноармейская.
Между тем, как было отмечено в ходе заседания, проблему обеспечения жильем можно было также решить за счет строительства ведомственного жилья такими крупными компаниями, работающими в Комсомольске-на-Амуре, как КнААЗ и КНПЗ.
Однако, из-за отсутствия финансирования филиал ПАО «Компания «Сухой» КнААЗ был вынужден отказаться от земельных участков, предназначенных для строительства жилого комплекса на пересечении проспекта Победы и переулка Дворцовый. В настоящее время реализация проекта приостановлена.
В долгострой превратился и ЖК «Роснефть» на пересечении Аллеи Труда и проспекта Интернациональный, где нефтеперерабатывающий завод еще в 2014 году начал строительство многоквартирного жилого комплекса на 544 квартиры (38,8 тыс. кв. метров) для своих работников, Из-за разногласий с генеральным подрядчиком – компанией «Строитель-РЖД» - строительство было приостановлено, а сроки реализации проекта перенесены на 2022 год. В настоящее время в Хабаровске проходят судебные разбирательства между заказчиком и генподрядчиком.
«Я буду выходить на высшее руководство «Роснефти». Третий года в самом центре города стоит забор, стороны никак не могут решить вопрос», - сказал глава администрации Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов.
Что касается планов на 2018 год, то в Комсомольске-на-Амуре хотят ввести в эксплуатацию не менее 25 тыс. кв. метров жилья. Это три многоквартирных жилых дома за счет средств частных застройщиков, а также в планах начать строительство наёмных жилых домов социального использования.
Информканал "Комсомольск". Новости Комсомольска-на-Амуре.
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