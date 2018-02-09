Хабаровский край укрепляет сотрудничество с провинцией Хэйлунцзян

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе рабочей поездки в Харбин встретился с руководством провинции Хэйлунцзян (КНР) – Секретарем Комитета КПК провинции Чжан Цинвэем и Губернатором Лу Хао.

На встрече с Лу Хао Вячеслав Шпорт обсудил ход реализации совместных инвестиционных проектов и развитие внешнеэкономических связей. Губернатор подчеркнул, что провинция Хэйлунцзян остается основным международным партнером Хабаровского края в экономической и гуманитарной сферах. На соседний регион КНР приходится около половины от всего внешнеторгового оборота края с Китаем.

Было особо отмечено, что удалось добиться прогресса в реализации совместных инвестиционных проектов. В конце прошлого года в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев осуществил дистанционный запуск проекта с участием компании из провинции Хэйлунцзян. Речь идет о создании производства топливных гранул (мощность - 84 тыс. тонн в год) и линии сортировки бревен (мощность-1 млн. куб. м в год). Еще один проект с участием инвесторов из провинции включен в перечень приоритетных в области освоения лесов.

Вячеслав Шпорт также напомнил, что накануне завершился 38-й Чемпионат мира по хоккею с мячом. В Хабаровске соревновались команды группы А, а в Харбине – команды группы В.

«Хотел бы поздравить Вас с успешным проведением спортивных соревнований такого уровня. Мы продолжим практику совместных мероприятий в различных сферах. Хочу пригласить Вас на Дни международного бизнеса, которые будут проходить в июне этого года в Хабаровске. Уверен, эта площадка станет местом для заключения новых контрактов, обсуждения перспективных инвестиционных проектов», - отметил Вячеслав Шпорт.

На встрече с Секретарем Комитета КПК провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэем Вячеслав Шпорт также обсудил итоги совместной работы за прошлый год и планы на 2018-й. Чжан Цинвэй подчеркнул, что Годы межрегионального сотрудничества, которые инициированы Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, будут способствовать укреплению связей между двумя регионами, откроют новые возможности для реализации инвестиционных проектов.