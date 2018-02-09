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Хабаровский край вошел в топ субъектов РФ по развитию командных видов спорта
Хабаровский край занял 8-е место в 10-м рейтинге регионов по развитию командных игровых видов спорта, составленном экспертами Фонда «Петербургская политика» и газеты «Спорт-Экспресс»
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У Хабаровского края лучший результат по Дальневосточному региону. Это стало возможным из-а результатов футболистов «СКА-Хабаровск», которые впервые в истории вышли в Премьер-лигу. У Хабаровского края три команды, выступающие в элитных дивизионах, мало какой субъект федерации может похвастаться этим.
Опередили край только мощные спортивные центры: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Московская область, Красноярский край и Свердловская область
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