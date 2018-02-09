В Хабаровском районе ефрейтор приторговывал гашишным маслицем

В одной из воинских частей села Князе-Волконское Хабаровского района служил ефрейтор Михаил Десятников. Осенью прошлого года он продал хабаровчанке 0,64 грамма гашишного масла за 2100 рублей.

Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram

За «удачную сделку» хабаровский гарнизонный военный суд признал ефрейтора Десятникова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима.