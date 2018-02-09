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В Хабаровском районе ефрейтор приторговывал гашишным маслицем
В одной из воинских частей села Князе-Волконское Хабаровского района служил ефрейтор Михаил Десятников. Осенью прошлого года он продал хабаровчанке 0,64 грамма гашишного масла за 2100 рублей.
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За «удачную сделку» хабаровский гарнизонный военный суд признал ефрейтора Десятникова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 1 месяц с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
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