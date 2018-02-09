В Хабаровске загорелся кран посреди проезжей части

В Хабаровске на проспекте 60-летия Октября у «Комацу», задымились колеса. По словам крановщика, в тормозном барабане заклинило колодки, которые терлись о металл и в итоге раскалили его до высокой температуры. Утечку топлива он отрицал

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ЧП с «Комацу» случилось по пути на базу дорожно-строительного кооператива. Машинист возвращался в гараж с объекта и уже через четверть часа рассчитывал завершить путь.

У Крановщика один огнетушитель был, другой принесли сотрудники ДПС. Дым шел из-под крана. У места ЧП остановились еще два шофера, которые пожертвовали свои средства пожаротушения. К прибытию расчетов не было уже ни дыма, ни огня, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».

Другой пожар случился в районе остановки "Памятник партизанам". Там горела кабина водителя. машины, известной в народе под прозвищем «воровайка», Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты в составе восьми человек и двух автоцистерн пожар потушили. Возгорание произошло в двигательном отсеке, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.