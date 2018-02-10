Хабаровчане стали Лидерами России

Двенадцать хабаровчан вышли в финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Лучшие из лучших будут определены позже. А пока лучшие получат до одного миллиона рублей каждый на развитие своих проектов. В их числе – житель дальневосточной столицы Артем Стафеев.

Как признался сам номинант, давать интервью по поводу достижения высокого результата рано – впереди напряженный и очень насыщенный график. Нетворкинг, деловые игры, встречи с экспертами. Артем Стафеев, как и другие участники конкурса, прошел очень жесткий отбор. В полуфинале принимало участие почти 2700 человек. До следующего этапа добралось только триста.

«Лидеры России» - это, условно говоря, социальный лифт для самых активных, перспективных и талантливых россиян. Каких-либо ограничений не было – оценивались только профессиональные навыки, приобретенные в ходе работы на руководящих должностях. У Стафеева такой опыт имеется.

Конкурсантов отбирали по таким критериям, как: нацеленность на результат, стратегическое мышление, социальная ответственность, умение работать в команде, коммуникация и влияние. «Лидеры России» проходят в сочинском парке науки и искусства «Сириус». Победителей ждет личная консультационная помощь в течение года от наставников проекта. Перечислять должности наставников не имеет смысла. Достаточно имен. Это Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Сергей Кириенко, Герман Греф, Константин Эрнст и многие другие.

Участников конкурса готовы пригласить к себе на работу крупные компании. Поэтому не исключено, что через несколько лет правление какой-либо транснациональной корпорации возглавит наш земляк. Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» реализуется по поручению президента России.

«Чтобы и молодые люди у нас понимали, видели, что лифты социальные работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их профессиональный рост связан прежде всего с их личными деловыми качествами», – сказал Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов 21 сентября 2017 года.