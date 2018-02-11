В Хабаровске прошел Всероссийский турнир по дзюдо

Всероссийский турнир по дзюдо памяти родоначальника этого вида спорта, дальневосточника Василия Ощепкова прошёл в Хабаровске, собравший в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина 100 спортсменов из 25 регионов России. «Наш край прочно закрепил за собой статус всероссийского центра крупных спортивных событий», - отметил Вячеслав Шпорт, глава региона.

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По традиции помимо памятных Кубков и фирменных сувениров, победители получили денежные призы – 100 тысяч рублей за 1 место и 50 тысяч рублей за второе. Особенностью стали медали с двусторонним барельефом в авторском дизайне с использованием драгоценных металлов. Так, например, медаль за второе место выполнена из чистого серебра, а за первое из серебра с глубокой позолотой.