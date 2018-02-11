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В Хабаровске прошел Всероссийский турнир по дзюдо
Всероссийский турнир по дзюдо памяти родоначальника этого вида спорта, дальневосточника Василия Ощепкова прошёл в Хабаровске, собравший в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина 100 спортсменов из 25 регионов России. «Наш край прочно закрепил за собой статус всероссийского центра крупных спортивных событий», - отметил Вячеслав Шпорт, глава региона.
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Зотлотые призеры:
Ислам Циканов (Кабардино-Балкария), весовая категория до 66 кг,
Мераб Маргиев (Северная Осетия), весовая категории до 100 кг, г
Михаил Косяшников (Ставропольский край), весовая категория свыше 100 кг
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