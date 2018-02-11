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Хабаровский край встал на лыжи
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» прошла в Хабаровском крае. Центральным местом проведения гонки в крае сталя лыжная база «Снежинка» в Комсомольске-на-Амуре. Участие в ней приняло 1500 человек.
В зависимости от пола и возраста были подготовлены трассы на 1, 2, 3, 5 и 10 км. Прошел и VIP-забег на дистанцию 2 км 18 м., в котором приняли участие представители органов исполнительной и законодательной власти, бизнеса, средств массовой информации, общественные деятели.
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Жители Хабаровска приняняли участие в гонке на лыжной базе ДВГАФК в селе Ильинка Хабаровского района. Также спортивное мероприятие прошло в Николаевске-на-Амуре, Амурске, Солнечном, Ванино, Советской Гавани, Нанайском, Бикинском и им. Лазо районах. Победители и призёры награждены медалями, дипломами и памятными призами. Всего встало на лыжи в регионе более 10 тысяч человек
Напомним, «Лыжня России» проводится в стране с 1982 года в целях привлечения населения к занятиям лыжным спортом, пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни. В прошлом году в забегах приняли участие более 10 тысяч жителей Хабаровского края.
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