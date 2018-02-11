Таро: Карта недели для хабаровчан – «Любовь повсюду»

Неделя принесет хабаровчанам радостные вести. Неожиданно для всех, буквально на пустом месте, возникнут благоприятные условия для воплощения давних желаний, направленных на получение пользы или удовольствия.

Влюбленным неделя принесет пробуждение былой нежности, чувственности, взаимности и тепла. Однако тем, кто только-только начинает свои отношения, нужно быть настороже, личные симпатии могут быть использованы в деловых целях.

Овен – «Время встреч»

Начало недели станет логическим завершением предыдущей. Вас ждут удачные бизнес- встречи, которые перерастут в успешное, основанное на деловом интересе или личной симпатии партнерство. Если вам будут предлагать помощь, не отказывайтесь, из этого тоже может выйти что-то интересное.

Телец – «Помощник»

Вам не стоит допускать перегрузок, но в начатых делах не помешает проявить упорство и последовательность. Желательно доводить дела до конца, чем больше вложите сил, тем роскошнее награда. Возможно, вам придется помочь кому-то из близких.

Близнецы – «Новые пути»

Вас ждет продуктивная неделя, которую удастся провести и с удовольствием, и с пользой. На протяжении всей недели представителям этого знака будет фартить. Удачное стечение обстоятельств откроет новые, неизведанные ранее пути. Чтобы выбрать нужную дорогу, необходимо руководствоваться собственными привычками и предпочтениями.

Рак – «Шанс»

Вас ждут приятные впечатления. Стечение обстоятельств обеспечит простое решение нескольких задач сразу. Карты советуют быть увереннее в себе, чаще доверять судьбе и чутью: даже небольшие подвижки могут впоследствии получить развитие, принести моральную или финансовую отдачу. Если на прошлой неделе вы не решились воспользоваться удачным шансом, это вполне можно сделать сегодня.

Лев – «Контролер»

Неделя отлично подойдет для взаимовыгодных сделок, обмена услугами, для гармонизации супружеских и любовных отношений. Инициативу может проявить вторая сторона, ожидая от вас адекватного отклика. Обстоятельства благоприятны, но не позволяют «витать в облаках», поэтому постарайтесь держать ситуацию в своих руках и не пускать важные дела на самотек.

Дева – «Мастер»

Самое время повысить навыки работы с инструментами и строительными материалами. Если ручной труд и ведение хозяйства не ваша стихия, будет несложно найти мастера для выполнения работ. Если, конечно, удалось поправить свое материальное положение после предыдущей недели незапланированных расходов.

Весы – «С умом»

Карты рекомендуют повременить с любыми крупными тратами и вложениями: поспешив, можно прогадать. В то же время не стоит жалеть средств на обеспечение необходимого, например, на еду, лекарства, ремонт техники, бытовые нужды. По большинству материальных вопросов сегодня легко достигнуть согласия, особенно с теми, с кем вы в данный момент оказались «друзьями по несчастью».

Скорпион – «Потрачу все»

Сделайте глубокий вдох и наберитесь терпения перед последним решающим шагом. Ваша идея наконец-то воплотится. Самым убедительным свидетельством успеха станет дорогостоящая покупка. Возможно, придется достать заначку.

Стрелец – «По плечу»

Успехи этой недели станут логическим продолжением прошлых начинаний. Можно смело рассчитывать на положительный результат любой инициативы, особенно если вы подключите свое обаяние. Это удачное время для реализации материальных планов, но может оказаться важным и моральное удовлетворение от достигнутого результата.

Козерог – «Домосед»

Самое время заняться уборкой, готовкой, подготовкой к важной встрече перед важным семейным мероприятием. Начатые работы могут стать «первыми ласточками» больших перемен.

Водолей – «На результат»

Неделя принесет позитивный настрой и удачу в большинстве дел, но не даст по-настоящему развернуться. Если вы мечтаете о более широком поле деятельности и внушительных достижениях, придется немного подождать, что будет не так уж сложно. Постарайтесь извлечь максимум пользы из настоящего момента и уже в ближайшее время вы сможете наглядно увидеть плоды своих усилий.

Рыбы – «Все могу»

Самое время посвятить себя семье, решению бытовых проблем. Занятия этой недели имеют свойство затягивать, любая проблема будет требовать тщательного подхода.

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