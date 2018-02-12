В Хабаровске прошли Чемпионат и Первенство Хабаровского края по северному многоборью.

В турнирах приняли участие 105 спортсменов из Амурского, Комсомольского, Нанайского, Солнечного, Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко и Лазо районов Хабаровского края, а также 27 человек из Якутии. Соревнования прошли на базе туристического комплекса «Заимка».

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Ежегодно по этому виду спорта проводятся чемпионаты России, а лучшим спортсменам присваиваются звания мастеров спорта. В Хабаровском крае северное многоборье развивается среди народов Приамурья около 30 лет. Законодателями мод в северном многоборье являются спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края и Чукотки.

Начался турнир с парада команд на территории Олимпийской деревни в селе Краснореченское на «Заимкае». Соревнования по северному многоборью проводили по нескольким видам, это метание топора на дальность, метание тынзяна на хорей, тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног, прыжки через нарты.

Метания тынзяна на хорей: тынзян – это аркан, хорей – трехметровый деревянный шест для управления оленьей упряжкой. Процесс имитирует поимку оленя в тундре.

- Для молодежи коренных народов Севера и Дальнего Востока данный вид соревнований прекрасный повод показать свои умение и навыки, – прокомментировала Валентина Мешкова, депутат Законодательной Думы Хабаровского края председатель постоянного комитета по науке, образованию, культуре, спорту и молодежной политике