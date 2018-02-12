В Хабаровском крае задержали странного лыжника с карабином «Вепрь»

В Хабаровском крае в ходе рейда по охране территории государственного природного заказника федерального значения «Хехцирский», госинспекторами были обнаружены свежие следы лыжника.

След петлял по закрайкам дубовых рёлок где во множестве наблюдались свежие изюбриные наброды, далее выходил на прогалы мелколесья, где устроили гайна дикие кабаны. Судя по направлению следа, стало понятно, что нарушитель движется в сторону села Благодатное.

Незамедлительно было принято решение преследовать нарушителя и инспектора начали «обрезать» его следы на снегоходе. Вскоре, на втором круге лыжник был задержан.

Предположение оправдались, при себе житель села Благодатное имел карабин «Вепрь» кал. 7.62*39 мм., снаряженный пятью патронами, среди которых были и боевые боеприпасы. Сразу после задержания он наотрез отказался предъявлять какие-либо документы, требуя прекратить оперативную сьемку, после чего разрешение на хранение и ношение оружия всё же предъявил.

Оружие у нарушителя было изъято и передано в УМВД по Хабаровскому району. Гражданину теперь придется объяснять полиции почему и для чего он планировал использовать боевые боеприпасы.

Кстати, со слов нарушителя, он является пенсионером МВД. Похоже нарушителей не останавливают ни статус территории, куда они выходят на свой преступный промысел, ни запрещенные для охоты сроки, когда беременные самки становятся легкой добычей браконьеров при плотном, глубоком снеге.

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По материалам сайта ФГБУ «Заповедное Приамурье»