Новости
В Хабаровском крае задержали странного лыжника с карабином «Вепрь»
В Хабаровском крае в ходе рейда по охране территории государственного природного заказника федерального значения «Хехцирский», госинспекторами были обнаружены свежие следы лыжника.
След петлял по закрайкам дубовых рёлок где во множестве наблюдались свежие изюбриные наброды, далее выходил на прогалы мелколесья, где устроили гайна дикие кабаны. Судя по направлению следа, стало понятно, что нарушитель движется в сторону села Благодатное.
Незамедлительно было принято решение преследовать нарушителя и инспектора начали «обрезать» его следы на снегоходе. Вскоре, на втором круге лыжник был задержан.
Предположение оправдались, при себе житель села Благодатное имел карабин «Вепрь» кал. 7.62*39 мм., снаряженный пятью патронами, среди которых были и боевые боеприпасы. Сразу после задержания он наотрез отказался предъявлять какие-либо документы, требуя прекратить оперативную сьемку, после чего разрешение на хранение и ношение оружия всё же предъявил.
Оружие у нарушителя было изъято и передано в УМВД по Хабаровскому району. Гражданину теперь придется объяснять полиции почему и для чего он планировал использовать боевые боеприпасы.
Кстати, со слов нарушителя, он является пенсионером МВД. Похоже нарушителей не останавливают ни статус территории, куда они выходят на свой преступный промысел, ни запрещенные для охоты сроки, когда беременные самки становятся легкой добычей браконьеров при плотном, глубоком снеге.
Присоединяйтесь к новостному каналу газеты « Молодой дальневосточник XXI век» в Telegram
По материалам сайта ФГБУ «Заповедное Приамурье»
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 785
С места событий: Останки на берегу водоема6 068
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 254
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 570
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136