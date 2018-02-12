В Хабаровском крае животные увеличивают ареалы обитания

Научный отдел «Заповедного Приамурья» провел анализ ведения фенологических дневников сотрудниками заповедников и национальных парков Хабаровского края.

В своих дневниках госинспекторы записывают не только даты наступления отдельных природных явлений, но и отмечают интересные события и встречи животных.

В октябре 2017 года инспекторами заповедника «Большехехцирский» впервые за историю наблюдений в заповеднике отмечены два японских журавля на реке Чирки, группы чёрных журавлей близ кордона Одыр. В прошедшем году часто фиксировались следы и встречи амурского тигра, по которым можно судить об обитании редкой кошки на Хехцире.

Инспектор заповедника «Болоньский» впервые для этой территории зарегистрировал встречу гималайского медведя, зашедшего в рёлку Хылга. Это не свойственные для медведей места обитания.

На реке Симми был встречен белолобый гусь, который, как известно, не гнездятся на водно-болотных угодьях «Болонь». Многие инспекторы заповедника отмечают увеличение в прошедшем году численности летучих мышей, которые даже поселились на пожарной вышке кордона Вахтар. Наиболее ценными являются сведения о редких животных, как например, отмеченные в июле скопления дальневосточных аистов до 20 птиц на реке Симми.

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По материалам сайта ФГБУ «Заповедное Приамурье»