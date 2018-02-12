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Хабаровчане собирают деньги на памятник Лукашову
Известному хабаровскому селекционеру Артемию Лукашову жители дальневосточной столицы долгое время были «благодарны». Не жалели сил, собственный мусор несли на могилу селекционера. Два года назад памятник на могиле отремонтировали. Но после такого вмешательства теперь требуется ремонт капитальная реставрация.
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Памятник Артемию Лукашову, установленный на его могиле, осенью прошлого года демонтировали. Бюст селекционера создавал Абрам Мильчин, тот самый, скульптор, который проектировал памятник Ерофею Хабарову. Теперь восстанавливать бюст взялся художественный фонд.
Эта мера вынужденная, памятник не простоял бы до весны. После некачественного ремонта, которому подвергся бюст два года назад, его покрыли глубокие трещины. Со специалистами художественного фонда заключен договор. Стоимость реставрации оценили в 300 тысяч рублей. Мэр Хабаровска Александр Соколов пообещал «обратить внимание» на включенный в реестр памятников регионального значения памятник Артемию Лукашову.
Хабаровским краевым отделением «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» объявлен сбор средств на реставрацию памятника селекционеру плодовых культур на Дальнем Востоке Артемию Лукашову
Артемий Максимович Лукашов родился 13 ноября 1870 года в г. Мглине Черниговской области (ныне Брянская область). В 1901 году семья вместе с переселенцами переехала в Хабаровск. Всю свою жизнь А.М. Лукашов посвятил селекции, выведению новых сортов плодово-ягодных растений для промышленных садов, выращиванию посадочного материала для развития садоводства в крае.
Главным достижением Лукашова стало создание культурных районированных сортов груш, объединенных общим названием «лукашовка». Кроме них он вывел еще около двух десятков гибридных сортов яблок, ягодных кустарников, которые впоследствии получили большое распространение по всему Дальнему Востоку, Алтайскому краю, в Омской и Новгородской областях. Груши Лукашева за зимостойкость, урожайность, скороплодность и хорошие вкусовые качества введены в стандарт в Хабаровском и Приморском краях, в Сибири и на Урале.
Умер Лукашов 19 сентября 1942 года, похоронен в Хабаровске на территории созданного им плодового питомника. Памятник на могиле А.М. Лукашова установлен в 1953 г.
Расчетный счет для перечисления средств:
Наименование получателя:
ВООПИиК (обратите внимание)
ИНН / КПП 2721023079 / 272101001
Р/счет - 40703810008010000009
РЕГИОБАНК - ФИЛИАЛ ПАОБанка «ФК Открытие г. Хабаровска»
К/счет - 30101810508130000997
БИК 040813997 на реставрацию памятника А.М.Лукашову
Ответственная: Ишаева Людмила Александровна, тел.: (4212) 32-97-84, 8 909-805 88 87.
Адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского, 27, офис 1.
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