В Хабаровском крае обнаружили древние артефакты

Три новых петроглифа в районе села Сикачи Алян Хабаровского района были найдены в результате последних совместных научных исследований, проведенных Хабаровским краевым центром охраны памятников истории и культуры (Хабаровск), Институтом археологии РАН (Москва) и Лабораторией RSSDA (Москва).

Более века прошло с момента начала изучения и исследования древних наскальных изображений на поверхности базальтовых валунов, расположенных на берегу Амура у села Сикачи-Алян в Хабаровском районе. Эти образы до настоящего времени присутствуют в декоративно-прикладном искусстве нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев.

В нанайском языке слово сакка (а также — сайка) означает злой дух, душа человека, не попавшего в мир мертвых. Сайка (на слух русскими может восприниматься как сакка) также означает злой дух. Алан в нанайском языке называются, кроме перевала, ещё

невысокие горы, сопки и необитаемое место.

Ранние петроглифы относятся к неолитической осиповской культуре (XII—IX тысячелетия до н. э.) и были выдолблены каменными

орудиями. Археологи предполагают, что дикие лошади, изображённые на валунах, водились в Приамурье только в ледниковый период.Среди петроглифов встречается изображение мамонта, возможно древние люди охотились на них. Поздние петроглифы датированы III тысячелетием до н. э. и выдолблены железными инструментами.В месте расположения петроглифов организован музей под открытым небом.

Мировую известность петроглифы Сикачи-Аляна приобрели в 1935 году после исследований академика А. П. Окладникова. За 50 последних лет, в I и II пунктах сикачи-алянских петроглифов,более 25 камней с рисунками оказались перевернутыми или перемещенными на расстояние до55 м. Неудивительно, находжят новые рисунки, а многие камни с изображениями, отмеченные на схемах А.П.Окладникова, исчезли.

Один из новых петроглифов, найденных учеными, на уже давно выявленном и довольнохорошо изученном камне. Это антропоморфная личина овальной формы с ореолом (вертикальными лучами-отростками) вокруг внешнего контура. Изображение сильно затерто и почти неразличимо в результате многовекового воздействия воды, льда и песка.

Еще одно изображение было выявлено недалеко от информационного знака. На противоположных вертикальных гранях валуна средних размеров зафиксированы две личины, одна из которых парциальная, другая имеет сердцевидный внешний контур.

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