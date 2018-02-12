В Хабаровске таинственно исчез подросток

В Хабаровске 11 февраля 19-летний Николай Галсанов вышел из дома сел в темно-синий автомобиль Nissan Pulsar, и до сих пор его местоположение неизвестно.

На Николае была зимняя куртка, черная кофта с белым рисунком, серые спортивные штаны, черные полуботинки.

Подросток ростом 195 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, глаза карие.

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