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В Хабаровске таинственно исчез подросток
В Хабаровске 11 февраля 19-летний Николай Галсанов вышел из дома сел в темно-синий автомобиль Nissan Pulsar, и до сих пор его местоположение неизвестно.
На Николае была зимняя куртка, черная кофта с белым рисунком, серые спортивные штаны, черные полуботинки.
Подросток ростом 195 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, глаза карие.
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Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавших несовершеннолетних ребятах, сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52, +7-914-190-12-17, 112.
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