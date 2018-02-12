В Хабаровском крае мужчина забил друга металлическим предметом

В городе Вяземский Хабаровского края молодой человек пришёл в гости к своему знакомому. Выпили-побеседовали, и согласно традициям поссорились.

Толерантность у нас не в моде, со всех федеральных каналов не поощряется терпимость, а тут простые парни из Вяземского района.

Хозяин рассвирепел, схватил металлический предмет и нанёс гостю несколько ударов по голове и ногам.

Молодой человек получил тяжкие телесные повреждения - черепно-мозговую травму и перелом голени.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, проводится проверка, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».

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