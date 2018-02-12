В Хабаровском крае мужчина хватался за лицо полицейского

В селе Екатеринославка района имени Лазо Хабаровского края мужчина, когда его догнал страж правопорядка и пытался задержать, ударил несколько раз ногой и рукой, выворачивал полицейскому пальцы на руке и зачем-то хватался его за лицо.

Причиной погони и противоправного поведения селянина при задержании стало предложение оперуполномоченного ОМВД России по району имени Лазо поехать в отдел полиции объясниться почему мужчина уклоняется от возложенной на него судом обязанности прохождения диагностики, лечение от наркомании и медицинской реабилитации.

Суд приговорил жителя села к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Назначая вид и размер наказания, суд учел признание вины, отсутствие судимостей и удовлетворительные характеристики.

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