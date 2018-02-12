Производители Хабаровского края поддержали проект «Народный стол - Наш выбор 27»

В Правительстве Хабаровского края состоялось совещание по вопросу реализации проекта «Народный стол - Наш выбор 27». На встрече обсуждалось взаимодействие местных избирательных комиссий, администраций районов и городских округов, производителей, рестораторов и торговых сетей. На сегодняшний день к работе по организации «народных столов» подключились все населенные пункты края.

По данным комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, участие в проекте примут все крупные производители региона. Так, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре на избирательных участках будут предложены к продаже 30 наименований кондитерских изделий, 26 наименований колбас, более 20 видов молочной продукции и другие товары местного производства.

«Год назад местных производителей объединил проект «Наш выбор 27», а сейчас у предпринимателей появилась возможность устроить масштабную презентацию товаров. Понимая социальную ответственность, бизнес готов сделать серьезные скидки. В некоторых случаях снижение стоимости составит до 30 процентов», - отметил генеральный директор ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ринат Гайниахметов.

В Хабаровске для расчета скидки за ориентир взяли среднюю цену продукта в крупных гипермаркетах. Так, колбаса «Молочная» на участках будет стоить на 23 процента дешевле, чем в известном гипермаркете, сосиски «Докторские» на 18 процентов, стоимость килограмма гречки будет ниже на 34 процента, двух килограммов муки – на 31 процент.

«Такое мероприятие проводится впервые. На избирательных участках люди смогут купить продукты по очень доступным ценам. Проект пойдет на пользу и покупателям, и товаропроизводителям. За счет большого объёма реализуемой продукции предприниматели смогут покрыть издержки, связанные со снижением цен, - уточнил председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

В краевой избирательной комиссии поддержали проект «Народный стол - Наш выбор 27», а также уточнили, что его можно реализовать на большинстве участков. «Всего в регионе 800 избирательных участков. По нашим данным, на 133 из них невозможно установить «Народный стол» в виду небольших площадей. Если помещение небольшое - организовывать торговлю не стоит, так как люди должны беспрепятственно попасть в зал для голосования», - отметил председатель краевой избирательной комиссии Геннадий Накушнов.

Напомним, выборы Президента страны пройдут 18 марта. Жители края могут проголосовать не только по адресу регистрации, но и по месту своего пребывания.