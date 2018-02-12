Более 900 млн рублей выделено на строительство больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении трем дальневосточным субъектам – Якутии, Хабаровскому краю и Магаданской области – федеральной субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения.

По информации Минвостокразвития РФ, всего на эти цели в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» будет выделено 1,8 млрд рублей. Согласно распоряжению, в 2018 году Хабаровский край получит 448,3 млн рублей, а в 2019-ом - 457,5 млн рублей.

Эти средства пойдут на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре.

«Наши социальный проекты - главная движущая сила развития края, основа благополучия жителей. Медицина здесь играет ключевую роль. Сегодня Хабаровский край прочно закрепил за собой статус дальневосточного центра высокотехнологичной медицины. К этому уровню мы подтягиваем первичное звено, внедряя современные стандарты. Я хочу поблагодарить Правительство Российской Федерации, Министерство по развитию Дальнего Востока за большую и настойчивую работу по реализации этого проекта. Он очень нужен нашим жителям», - отметил Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Напомним, первая очередь включает строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. В ее структуре предусмотрены отделения неотложной медицинской помощи, педиатрическое, консультативно-диагностическое, восстановительной медицины с кабинетами физиотерапии, медико-социальной помощи, дневной стационар на 15 коек, Центр здоровья.

Вторая очередь предусматривает строительство лечебного корпуса и детского консультативного отделения на 300 посещений в смену. Здесь появятся отделения патологии новорожденных, реанимации и интенсивной терапии, четыре педиатрических, а также хирургическое для оказания специализированной медицинской помощи в области травматологии, ортопедии и оториноларингологии. Современным оборудованием оснастят отделение лучевой диагностики. Лечебный корпус будет краевым. Консультацию и лечение здесь смогут получить дети не только из Комсомольска-на-Амуре, но и других районов.

Проект является одним из главных в рамках Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Его реализация в регионе ведется в соответствии с поручением Президента России.