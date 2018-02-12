Юных хабаровчан приглашают проверить знания по дисциплинам ЕГЭ

Дальневосточный институт управления приглашает школьников проверить свои знания по дисциплинам ЕГЭ на Второй Дальневосточной Олимпиаде школьников РАНХиГС. Успей пройти онлайн-тестирование до 10 марта!

Главный приз - 5 БАЛЛОВ к ЕГЭ при поступлении в Дальневосточный филиал РАНХиГС.

Все участники очного этапа смогут пройти профориентационное тестирование БЕСПЛАТНО!