В Хабаровске общественники присоединились к акции, проводимой ветеранами Афганистана.

В Хабаровске общественники приняли участие в традиционной акции, посвященной годовщине вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последний солдат-интернационалист по мосту дружбы покинул страну, на десять долгих лет ставшую ареной боевых действий. С того дня каждый год живые участники боевых действий ухаживают за могилами своих павших товарищей. По приглашению Российского союза ветеранов Афганистана и Боевого братства к акции присоединились и волонтерские объединения.

«Такие акции мы проводим несколько раз в год. В последнее время все больше молодежи присоединяется к мероприятиям. Молодые люди интересуются историей участия наших войск в выполнении интернационального долга в Афганистане и других локальных конфликтах. Молодежь проявляет свое уважение, почтение к погибшим. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто пришел нам помочь сегодня. 15-го февраля на кладбище придут родители павших, родственники. То, что мы делаем – это дань уважения нашим не вернувшимся товарищам», - прокомментировал свое участие в акции руководитель хабаровского регионального исполкома ОНФ, руководитель Хабаровской краевой общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Юрий Рошка.

Помимо 15-ти активистов Народного фронта в мероприятии приняли участие учащиеся образовательных учреждений, военно-патриотических молодежных организаций, участники боевых действий. Всего помочь ветеранам собралось более 100 человек. На Хабаровском кладбище немногим более 50-ти подобных захоронений, на уборку территории активистам потребовалось всего 2 часа.