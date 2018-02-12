Свыше 700 домов капитально отремонтируют в Хабаровском краев этом году

В Правительстве Хабаровского края утвердили план реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2018 год. Согласно нему, строительно-монтажные работы будут выполнены в 739 домах на общую сумму около 1,7 млрд. рублей.

Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края, в план капремонта включены дома Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Солнечного, Амурского, Хабаровского, Вяземского, Советско-Гаванского, Ванинского, Верхнебуреинского и им. Лазо районов. В них планируется произвести ремонт крыши, лифтового оборудования и шахт, внутридомовых инженерных систем электроснабжения, утеплить фасады зданий и др.

Ознакомиться с краткосрочным планом реализации в 2018 году Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах можно на официальном сайте НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» в разделе «Капитальный ремонт/Краткосрочный план 2017-2019».

С начала года в регионе уже отремонтировано 4 дома, по 95 домам разработана проектная документация. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся в 202 МКД, по 225 домам объявлены аукционы по отбору подрядных организаций. Ремонт производятся за счет платежей собственников, которые ежемесячно отчисляются на счет некоммерческой организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта МКД в Хабаровском крае». Именно эта структура полностью контролирует ход работ - составляет планы ремонтов, нанимает подрядчиков, следит за качеством, производит оплату. Также немалую роль в схеме административного управления играет федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. Госкорпорация ежегодно оказывает региону финансовую поддержку, дает рекомендации.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется с 2014 года. За это время работы были проведены в 1147 МКД. Всего же в краевой программе, рассчитанной до 2043 года, сегодня числится 7749 многоквартирных домов.