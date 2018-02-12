Хабаровской молодежи расскажут о всех видах грантовой поддержки

В Хабаровске 15 февраля в 12:00, в единый день проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных", в Хабаровском государственном университете экономики и права выступит председатель комитета по молодежной политике Правительства Хабаровского края Евгений Демин.

Разговор под названием "Вызовы времени" будет посвящен вопросу поддержки молодежных инициатив. Участники встречи узнают обо всех видах грантовой поддержки на различных уровнях.

Принять участие в проекте могут студенты образовательных организаций высшего образования Хабаровского края, предварительно зарегистрировавшись на портале АИС "Молодежь России".

По возникшим вопросам обращайтесь по телефону 8 (4212) 30-42-62.

Напомним, проект "Диалог на равных" реализуется комитетом по молодежной политике Правительства Хабаровского края совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Цель проекта – наглядно показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.