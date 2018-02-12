В Хабаровском крае отметили День зимних видов спорта

День зимних видов спорта отметили в Хабаровском крае. Спортивный праздник, прошедший в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в 17 муниципальных районах в минувшие выходные, объединил около десяти тысяч жителей региона.

В этом году основной площадкой для проведения праздника был выбран район им. Лазо. Спортивные мероприятия проходили на территории детско-юношеской спортивной школы в Переяславке. Все желающие смогли принять участие в турнире по зимнему мини-футболу, соревнованиях по лыжным гонкам и лазертагу, пройти интеллектуально-спортивный квест«Олимпийский» и попробовать свои силы в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В краевой столице спортивный праздник был организован на набережной. Перед зрителями выступили юные фигуристы, хоккеисты и творческие коллективы города. Также в Хабаровске прошли различные физкультурно-спортивные мероприятия и эстафеты.

Напомним, День зимних видов спорта отмечается в России с 2015 года. Праздник посвящен годовщине XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и проводится в целях приобщения населения страны к зимним видам спорта и здоровому образу жизни.