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В Хабаровском крае женщина взорвала соседей
В городе Советская Гавань Хабаровского края на улице Рабочая 53-летняя женщину забыла закрыть краны на плите. Произошла утечка газа, которая и привела к взрыву, в результате которого 59-летняя женщина получила смертельные травмы.
Квартира на пятом этаже, где был эпицентр взрыва, а также соседняя, были полностью разрушены. Взрывом повреждены конструкции дома, общедомовое имущество и имущество жильцов. Общий ущерб превысил 16 миллионов рублей. Пострадали три женщины и один мужчина. Одна из женщин через несколько дней после взрыва скончалась в больнице в Хабаровске, куда ее вертолетом доставили с сильными ожогами.
Стоит отметить, что за несколько месяцев до случившегося, газовое оборудование и плита в той квартире проверялись специалистами, нарушений эксплуатации выявлено не было.
Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы Советской Гавани, из-за неосторожных действий которой в доме произошел взрыв бытового газа.
После вручения обвиняемой копии обвинительного заключения дело прокуратура направит уголовное дело в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения по существу.
За совершенные преступления горожанке грозит совокупное наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
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